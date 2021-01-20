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大陸央企淨利潤 去年仍增長2.1%
大陸國務院國有資產監督管理委員會19日公布2020年大陸央企全年各項重要運營指標。面對大陸國內外嚴峻複雜形勢，大陸央企全年效益實現正增長，多項指標持續改善。
根據中新社報導，數據顯示，2020年大陸央企累計實現淨利潤1.4兆元（人民幣，下同），同比增長2.1%，近八成大陸央企淨利潤同比正增長。其中，2020年12月當月大陸央企實現淨利潤1760億元，為歷史同期最好水平，自下半年起月度淨利潤連續6個月保持兩位數增長。
營業收入也恢復正常增長，月度收入連續5個月同比正增長。2020年12月當月大陸央企實現營業收入3.7兆元，同比增長11.7%，創歷史最高水平。
運行質量重點指標持續改善。2020年大陸央企營業收入利潤率6.12%，同比提升0.01個百分點；成本費用利潤率6.5%，同比提升0.2個百分點；人均勞動生產總值59.4萬元，同比實現正增長；人均創利14.8萬元，同比增長0.5%。
2020年以來，面對新冠肺炎疫情衝擊、經濟下行等壓力，大陸國資央企有效防範化解各類風險隱患，降槓桿減負債目標任務如期完成。
數據顯示，2020年末，大陸央企平均資產負債率為64.5%，同比下降0.5個百分點，圓滿完成3年降低2個百分點的目標。
此外，大陸央企還積極推出並落實各項助企紓困措施，執行大陸國家降電價、降氣價、降資費、降路費、降房租政策，降低全社會運行成本約1965億元。
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