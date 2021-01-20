大陸宏觀政策 今年不會「急轉彎」

中國大陸國家發改委綜合司司長嚴鵬程19日強調，今年大陸的宏觀政策不會「急轉彎」。

據中新社報導，大陸發改委2021年首場記者會19日舉行，對於當前經濟穩定恢復的態勢能否持續，嚴鵬程做出解答。

回顧過去一年，他指出，中國廣大市場主體承受住疫情的衝擊，探索積累了應對風險挑戰的經驗，表現出堅強的發展韌性。此外，宏觀政策有支撐、創新驅動增動力、改革開放激活力、大陸國內需求有空間，都將充分釋放大陸國內市場具有的巨大潛力，為經濟發展提供強有力支撐。「我們有能力、有條件鞏固經濟穩定恢復態勢，實現十四五發展良好開局。」

針對「中國的宏觀政策2021年要全面退坡甚至是退出」的說法，嚴鵬程回應稱，「這種說法並不正確」。

他表示，一方面，制定實施宏觀政策的主要目的之一，是為了確保經濟能够平穩健康運行。基於這個目的，2021年的宏觀政策，肯定會與保持經濟平穩運行的實際需要相匹配，不會出現「急轉彎」。下一步，大陸官方將根據經濟運行實際情況，做好政策進退之間的平衡，應對好各種不確定性，宏觀政策將繼續保持必要的支持力度。

另方面，保持經濟平穩運行，不僅需要宏觀政策，更需要改革創新。嚴鵬程談到，2020年以來，為應對疫情影響，大陸官方加大了宏觀政策對衝力度，特別是推出了一些特殊時期的特殊舉措，這對穩定經濟運行發揮了重要作用。

「但是要看到，有些臨時性、救急性的政策不能作為長久之計，隨著經濟運行逐步恢復常態，還是要在常態化政策環境下，更多通過改革創新的辦法，激發市場主體的內生動力，也為未來應對更加複雜局面留出政策空間。」嚴鵬程說。