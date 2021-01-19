學者：後疫情時代台商須減單一市場依賴 防陸企竊機密

東華大學公共行政學系榮譽教授高長19日表示，後疫情時代，台商企業須降低單一市場依賴過高的風險，短鏈、多元化供應鏈布局已是大勢所趨，並關注中國大陸的「雙循環」戰略，把握新型城鎮化建設、新基建、擴大內需及促進民間消費等商機。高長也警示，要注意大陸企業竊取商業機密、惡意挖角人才的問題。

高長於海基會19日舉辦的兩岸經貿講座主講「2021大陸經濟新情勢與台商經營布局」，他強調，在美中貿易戰、疫情的雙重影響下，已有部分廠商開始轉移大陸產線與供應鏈。後疫情時代，大陸面臨外部環境惡化、潛在的新投資減少、債務危機困擾、消費信心積弱等負面因素，挑戰非常巨大。在此情況下，台商要把握「去中國化」與「去美國化」帶來的轉單效應。

而今年是大陸「十四五」規劃的第一年，高長指出，大陸將重心放在「產業創新」與「科技自主」，強調「雙循環」戰略，今年大陸產業政策主軸，強調高質量發展、科技自主創新，發展重點將放在新基建、建立半導體產業鏈。另外，包括新一代資訊技術產業、生物產業等8大戰略性新興產業，也都是大陸的發展重點。

高長建議，台商未來在大陸的企業經營與投資，可以關注「兩新一重」，包括新型城鎮化建設、新型基礎設施建設及重大工程建設的實際政策內容有哪些項目是可以進行評估的，也建議針對擴大內需、促進民間消費、改善民生福祉等重點政策相關產業細節，進一步理解，找尋自己有把握的有利商機。

他也提醒，台商在大陸經商要盡可能避免陷入「選邊站」，也要注意大陸企業竊取商業機密、惡意挖角人才的問題，必須正派、依法經營，才能讓企業永續經營。

海基會兩岸經貿講座由秘書長詹志宏主持，他表示，大陸是很大的工廠，也是一個很大的市場。海基會過去幾個月已邀請不同領域專家，針對影響大陸經濟發展的各種重要因素進行分析與研判，希望協助前往大陸發展的台商，能夠更深入了解大陸推動政策的實質內涵，確切理解企業經營的機會與風險。這場座談約有40名台商出席。