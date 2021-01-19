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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

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大陸去年晶片投資額創新高 32家半導體企業上市

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
去年為大陸半導體市場創下史上投資額最多的一年，規模超過人民幣1,400億元（約新台幣6,160億元），相比2019年成長近四倍。圖為華為旗下海思晶片。路透。
去年為大陸半導體市場創下史上投資額最多的一年，規模超過人民幣1,400億元（約新台幣6,160億元），相比2019年成長近四倍。圖為華為旗下海思晶片。路透。

中國芯創年會上日前發布「2020年中國半導體行業投資解讀」報告，去年為大陸半導體市場創下史上投資額最多的一年，規模超過人民幣1,400億元（約新台幣6,160億元），相比2019年成長近四倍。

AI財經社報導，報告稱，去年大陸半導體C輪以後的投資比重大幅增加，從17.5%增加到28.1%，投資機構不僅「扶上馬」更願意「送一程」。

從投資方向上看，晶片領域是絕對重點，在2020年占達67.2%。此外，材料和設備比率達19.2%，IDM（垂直整合製造）達7%，測試和封裝達2.7%。材料和設備、IDM是漲幅最大的兩個領域。

2020年共有32家大陸半導體公司上市，達到有史以來最高，市值大多在人民幣50億至100億元之間。整個半導體行業的公司平均市值增40%至50%，設計族群增長最猛。

在2020年底到2021年，晶片產能緊張問題尤為突出，製造環節漲價15%至20%，封裝環節漲價10%，甚至漲價也沒有產能。此外，下游的顯示驅動晶片、WiFi晶片、電源管理晶片和功率半導體都有漲價，交付周期還大幅延長。

市場推測，2021年上半年，晶片產能緊張的問題仍將持續。尤其是汽車晶片，在近期多次因缺貨登上熱搜，大陸國產化率僅3%。伴隨智能汽車繼續普及，未來業內公司可能有很好的發展空間。

半導體 漲價 人民幣

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