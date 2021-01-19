大陸吉利汽車與騰訊將合作開發智慧座艙、自動駕駛

大陸吉利汽車集團19日與騰訊在杭州簽署戰略合作協議，圍繞智慧座艙、自動駕駛、數位化行銷、數位化底座、數位化新業務及低碳發展等領域進行全方位戰略開發合作。

中國網報導，根據合作協議，騰訊與吉利將共同打造下一代智慧座艙，融合吉利、騰訊兩大生態打通手機端和汽車端服務場景，雙方還將展開自動駕駛虛擬仿真及雲端平台方面的合作，加速自動駕駛產品的研發及應用驗證，並推動相關標準和法規的完善。

騰訊還將幫助吉利完成「用戶全生命周期」數位化升級，打通產品研發、製造、行銷、使用、用戶營運、售後服務等全產業鏈數位化閉環。同時，雙方還將共同推進汽車全產業鏈的低碳發展，探索共建「碳中和」開放平台。

之前，吉利與騰訊已在車聯網、智慧高鐵等出行領域展開合作。2019年，吉利控股集團戰略投資企業億咖通科技（ECARX）與騰訊車聯簽署戰略合作協議，圍繞智慧網聯服務、聯合用戶營運、AI及雲技術等領域展開深度合作。目前，騰訊車聯服務已經陸續接入吉利汽車及吉利集團與沃爾沃汽車共同打造的品牌「領克」多款車型。