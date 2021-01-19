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發改委：大陸今年經濟穩定恢復 不會有政策懸崖

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸發改委認為，今年有能力鞏固經濟穩定恢復的態勢，實現「十四五」期間（2021年至2025年）的良好開局。報系資料照
大陸發改委認為，今年有能力鞏固經濟穩定恢復的態勢，實現「十四五」期間（2021年至2025年）的良好開局。報系資料照

大陸國家發改委綜合司司長嚴鵬程19日表示，大陸今年有能力、有條件鞏固經濟穩定恢復的態勢，實現「十四五」期間（2021年至2025年）的良好開局，確保經濟穩定恢復態勢，不會出現政策懸崖。

路透報導，嚴鵬程強調，今年宏觀政策會和保持經濟平穩運行的實際需要相匹配，不會出現急轉彎；將根據經濟運行實際情況做好政策進退之間的平衡，應對各種不確定性。

他指出，大陸當前經濟穩定恢復還面臨挑戰，其中就包括疫情問題。保持經濟平穩運行還需要付出努力，將及時採取更有針對性措施，讓更多市場主體感受到經濟恢復的暖意。

嚴鵬程表示，一些中小微企業和個體工商戶生產經營還面臨很多困難，市場需求恢復也面臨一些制約，全球經濟形勢還存在較大不確定性。大陸將督促地方加快專項債券項目建設和資金使用進度，力爭形成更多實物工作量。

今年大陸將聚焦重點領域「兩新一重」（新型基礎設施建設、新型城鎮化建設、重大工程建設）和補短板弱項，擴大有效投資；加快5G工業互聯網、大數據中心等建設。

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