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快手將於2月5日赴港上市 擬集資1,426億元
大陸短影音社群平台「快手」計畫於2月5日在香港上市，擬募資約港幣390億元（約新台幣1,426億元），招股價上限約港幣93元。
澎湃新聞報導，據悉快手的IPO承銷行給估值為650億美元至910億美元。1月15日，港交所網站公告，快手已通過上市聆訊，上市進入倒計時。
招股書顯示，2020年前三季，快手收入達人民幣407億元，較2019年同期的273億元增長49%，電商商品交易總額達人民幣2,041億元。快手2020年前三季度經調整後的虧損人民幣73.9億元。
截至2020年前三季，快手的平均日活躍用戶及月活躍用戶分別為3.05億和7.69億。
截至IPO前，騰訊持有快手21.57%的股權，為第一大股東，快手創始人宿華持股12.65%，創始人程一笑持股10.02%。另外兩位創始團隊成員銀鑫和楊遠熙分別持股2.4%和2%。
其他主要投資者包括，晨興資本、美國風險投資公司DCM、俄國投資公司DST、百度、紅杉資本、博裕資本、淡馬錫等。
快手的主要競爭產品為北京字節跳動旗下的抖音。據傳，字節跳動也在考慮讓部分業務在香港上市。
快手母公司為北京快手科技有限公司成立於2015年3月，註冊資本人民幣1億元，法定代表人為銀鑫，經營範圍包括電影製做、票務銷售代理、電影發行、從事互聯網文化活動、出版物零售、演出經紀等。
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