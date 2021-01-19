大陸將修訂「2021年版市場准入負面清單」

大陸加速對外開放，今年將修訂印發「市場准入負面清單（2021年版）」，制定頒布海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入特別措施。

北京商報報導，大陸國家發改委秘書長趙辰昕19日表示，發改委將建設高標準市場體系。制定實施建設高標準市場體系行動方案。完善產權保護制度。修訂印發「市場准入負面清單（2021年版）」，促進公平競爭，增強公平競爭審查制度剛性約束，破除區域分割和地方保護，建設統一大市場。

其實，距離上版本修訂才一個多月，顯示大陸加速對外開放市場的決心。大陸國家發展改革委、商務部聯合修訂「市場准入負面清單（2020年版）」，於去年12月16日發布，如今又宣布將修訂2021年版的。負面清單的修訂有利於放寬准入限制，推動有效市場與政策更好結合。