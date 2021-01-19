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大陸央企上月賺7,744億元 創史上同期新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為黑龍江省齊齊哈爾市的中國一重集團有限公司，為大型裝備製造商，隸屬於大陸央企。圖／大陸國務院國資委新聞中心提供
圖為黑龍江省齊齊哈爾市的中國一重集團有限公司，為大型裝備製造商，隸屬於大陸央企。圖／大陸國務院國資委新聞中心提供

大陸國資委19日表示，去年12月，大陸央企獲利人民幣1,760億元（約新台幣7,744億元），為歷史同期最好水準。自2020年下半年起，大陸央企月度淨利潤已連續六個月保持兩位數成長。

界面新聞報導，據大陸國務院國資委的最新統計數據，去年大陸中央企業累計營收人民幣30.3兆元，年減2.2%；累計獲利人民幣1.4兆元，年增2.1%，近八成央企由虧轉盈。

大陸國資委指出，累計獲利正成長的行業包括冶金、礦業、發電、建築、通信、機械等，其中，冶金、發電等行業淨利潤增速超過15%。

此外，大陸國資委表示，截止到2020年底，央企平均資產負債率為64.5%，年降0.5個百分點，達成「2020年底中央企業平均資產負債不高於64.7%」的目標任務。

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