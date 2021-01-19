聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸央企上月賺7,744億元 創史上同期新高
大陸國資委19日表示，去年12月，大陸央企獲利人民幣1,760億元（約新台幣7,744億元），為歷史同期最好水準。自2020年下半年起，大陸央企月度淨利潤已連續六個月保持兩位數成長。
界面新聞報導，據大陸國務院國資委的最新統計數據，去年大陸中央企業累計營收人民幣30.3兆元，年減2.2%；累計獲利人民幣1.4兆元，年增2.1%，近八成央企由虧轉盈。
大陸國資委指出，累計獲利正成長的行業包括冶金、礦業、發電、建築、通信、機械等，其中，冶金、發電等行業淨利潤增速超過15%。
此外，大陸國資委表示，截止到2020年底，央企平均資產負債率為64.5%，年降0.5個百分點，達成「2020年底中央企業平均資產負債不高於64.7%」的目標任務。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言