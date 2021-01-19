香港減6% 拚下半年復甦

香港特首林鄭月娥昨（18）日表示，新冠肺炎疫情令去年全球經濟增長下降約4.4%，香港全年經濟亦預計衰退6.1%，但她相信，如果新上市的疫苗有效，今年下半年經濟便會復甦。

香港電台報導，林鄭月娥在網路舉辦的亞洲金融論壇開幕致辭指出，在疫情挑戰下香港金融體系展示其強韌度，聯繫匯率制度維持有序運作，港匯持續強勢，都反映投資者對香港金融市場的信心。

她相信，疫情過後香港會迎來巨大機遇，大陸成功控制疫情，成為全球唯一在去年保持實質增長的經濟體。在「一國兩制」下，特區繼續奉行與世界接軌的法制、享有法治以及簡單低稅制、資訊及資本流通，都令香港繼續成為大陸接通世界的大門。

林鄭月娥提到，粵港澳大灣區開展「跨境理財通」，容許大灣區居民跨境投資區內銀行的理財投資產品，具有龐大投資潛力，相信會進一步吸引更多國際金融機構加入市場，將繼續加快粵港澳大灣區人員、資金流通，在大灣區創造新的市場和商業機遇。