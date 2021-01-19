郭樹清：金融創新須審慎監管

大陸銀保監會主席郭樹清昨（18）日在第十四屆亞洲金融論壇上表示，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，金融創新需要在審慎的監管框架下發展，以防止及減輕面對的金融風險。此外，對「大陸國家壟斷資本主義」說法提出五點澄清。

中新經緯報導，郭樹清指出，大陸同等重視發展公有制經濟和非公有制經濟，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行，防範和化解各種風險。

郭樹清表示，近十年，大陸對世界增長實質貢獻平均達30%。不過，國際社會也存在負面輿論。20多年前的說法是，大陸並非市場經濟，需要一個過渡時期。近年指責「大陸國家壟斷資本主義」，其最主要的依據是，大陸國家產業政策扭曲市場關係。需要澄清以下五點：

第一，大陸民營經濟目前占全部經濟的60%。1970年代啟動改革前，大陸幾乎沒什麼非公有經濟。若存在國家壟斷和保護，這種情況怎麼可能發生呢？第二，大陸產業政策總體上與市場導向改革保持一致。近十年淘汰大量的高耗能、高汙染、高負債的企業。因有公開、公平和充分競爭，中國大陸才成為產業門類最齊全的國家。

第三，大陸國有企業總體上從政府得到的是負補貼。平均而言，國企的稅負是民營企業的兩倍。國有企業實際上還承擔更廣泛的社會責任。私有工廠和外資公司長期高速增長，主因是稅費優惠。

第四，大陸銀行與國有企業之間財務完全獨立。大陸銀行體系在世界上盈利能力最強，如果其長期向企業提供補助，這是不可能實現的。

第五，大陸產品競爭力較強並非由於勞工權益受損。過去十年，大陸工人收入快速增長，其中農民工收入水平提高近兩倍。