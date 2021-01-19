陸製特斯拉Model Y交車

首批中國大陸生產的特斯拉Model Y昨（18）日在上海開始交車，這也是特斯拉上海廠在生產的第二款車型，由於此前傳出訂單已經超過10萬輛，特斯拉強調，目前下訂的車主要等到第2季才能交車。

中新社報導，特斯拉中國大陸製造Model Y昨天在上海世博特斯拉中心、上海向陽特斯拉中心、上海森蘭交付中心正式開始交車，這也是特斯拉上海超級工廠繼中國大陸製造的Model 3後，第二款面向中國用戶生產、交付的車輛。

特斯拉表示，特斯拉中國大陸製造Model Y將在中國各城市陸續交付，以最快的速度將車輛交到用戶的手中。

據瞭解，作為特斯拉第二款SUV，中國製造Model Y定位為高性能、全智能中型SUV，擁有讓視野更為廣闊的全景玻璃車頂、黑化的全車鍍鉻裝飾、15吋中央觸控面板以及全新中控台和全新前門板等設計。

澎湃新聞報導，特斯拉大陸製造的中型純電休旅車Model Y在1月1日正式上線發售，其價格較進口版面大幅降價，並引爆銷售熱潮，長續航版與高性能版售價分別為人民幣33.99萬元和36.99萬元，較之前進口版的價格分別降低人民幣14.81萬元和16.51萬元。

該消息宣布後，特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓，外傳訂單高達10萬輛，但未獲得特斯拉證實。特斯拉官方微博當日發布微博稱，官網訂單頁面由於訪問量激增可能暫時無法更新。

上海證券報報導，業內專家指出，特斯拉Model Y入門車型毛利率可達30%，因此還有降價空間，未來若推出成本更低的磷酸鐵鋰電池的版本，該車型價格預計可以再降人民幣2萬元，將引發新一波中國新能源汽車的競爭。

受到訂單大增影響，特斯拉也加快設置充電站，特斯拉在大陸建設開放的超級充電站已突破720站、超級充電樁突破5,700個。

其中上海就有86座超級充電站、超過880個超級充電樁，搭配48座目的地充電站，遍布核心商圈、酒店、風景區等。