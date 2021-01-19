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陸新船接單量冠全球

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸工信部公布，2020年中國新船接單量超過韓國，時隔兩年重新奪回接單量全球第一。統計指出，大陸和韓國的接單量分別占全球48.8%和41.4%，而日本占7%排名第三。

據全球船舶數據提供商VesselsValue分析， 在爭奪全球承接新船訂單第一的激烈競爭中，中日韓暗中較勁，大陸和韓國的市場占有率持續上升的同時，日本的市占率繼續下降。

中國產業經濟信息網報導，大陸新船訂單量在2011年就超越並連續領先韓國七年，但2018年、2019年又被韓國搶回第一。

報導指出，韓國連續兩年拿下龍頭，主要是韓國政府以補貼、金融資助、減稅甚至直接下訂單等，助力韓國造船業以微利在全球接單。特別是液化天然氣（LNG）儲氣船訂單，韓國搶單高達八、九成。

2020年因為新冠肺炎疫情和全球經濟衰退的雙重影響，全球造船業面臨近30年來的大蕭條，各國造船企業手持訂單都出現大幅下降。

全球造船訂單在去年上半年僅有269艘共575萬修正噸位（CGT），下滑創歷史最低。大陸造船業因為領先全球復工，去年上半年的新船接單量已經「倍殺 」韓國。

韓國 日本

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