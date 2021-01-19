今年總產量上看52萬輛

特斯拉上海超級工廠所生產的Model Y昨（18）日開始交付，後續產能也將逐步提升，有大陸證券機構預估，特斯拉上海超級工廠今年將生產52.3萬輛電動車，其中27.8萬輛是Model 3，24.5萬輛是Model Y。

Techweb報導，興業證券日前根據產能狀況，預估特斯拉上海超級工廠的每周產量已經達到8,000輛，每周可生產5,000輛Model 3、3,000輛Model Y，根據興業證券的估計，上海超級工廠2021年的汽車總產量約為52.3萬輛。由於2021年產量大幅增加，特斯拉2021年銷量也會大增。

值得注意的是，特斯拉上海超級工廠規劃的一期年產能為25萬輛純電動車，初期每周生產3,000輛，全部建成營運後的規劃年產能是50萬輛，如果今年的產量達到了興業證券的預期，就將實現50萬輛的產能目標。

不過，特斯拉上海超級工廠的產能，有可能超出預期，在去年9月22日的特斯拉2020年度股東大會上，特斯拉CEO馬斯克曾表示，特斯拉上海超級工廠正在朝著年產100萬輛電動車推進，Model 3和Model Y各生產約50萬輛，是計畫產能的兩倍。中金報告認為，2021年特斯拉全球銷量將達到110萬輛。