陸商品房銷售額、面積 去年雙創新高

大陸國家統計局18日發布的數據顯示，2020年中國大陸商品房銷售面積和銷售額分別為17.6億平方公尺和17.36兆元（人民幣，下同），雙雙創下歷史新高。

中新社報導，當日發布的數據顯示，2020年，中國大陸商品房銷售面積176086萬平方公尺，比上年增長2.6%，2019年為下降0.1%。商品房銷售額173613億元，增長8.7%，增速比上年提高2.2個百分點。此前，中國大陸商品房銷售面積和銷售額的最高紀錄分為2018年的近17.17億平方公尺和2019年的15.97兆元。

清華大學房地產研究所所長劉洪玉在當日舉行的「中國經濟形勢分析會」表示，2020年大陸房地產業克服疫情影響，取得超預期發展。在商品房銷售額和銷售面積雙雙創下歷史新高的同時，房價漲幅可控，新房和二手房價格變化符合調控目標。

貝殼研究院高級分析師潘浩也指出，以官方數據測算，2020年中國大陸商品房銷售均價為每平方公尺9860元，同比增長5.9%，增速低於去年0.7個百分點。長期來看，商品房量價均處於穩定增長區間，符合房地產平穩健康發展的要求。

對商品房銷售量創新高的原因，中原地產首席分析師張大偉認為，主要是新冠疫情後信貸政策總體寬鬆。同時，由於海外投資銳減，資金回流，大陸國內購房需求有所增加。此外，居民改善性購房需求也明顯回升，推升了樓市熱度。

展望未來，劉洪玉認為，從規模上看，中國大陸新房銷售額會逐漸趨於穩定，甚至未來會有向下調整的趨勢。他指出，去年新建住宅成交額約為15兆元，二手房成交額接近7兆元，兩者相加為22兆元。未來新房成交規模或走降，二手房市場交易的規模會逐漸增加，因為市場會慢慢從增量市場向存量和增量並重方向轉化。