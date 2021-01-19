深圳港冬季LNG接卸量 逆勢創新高

深圳大亞灣海事局表示，自2020年10月至今深圳大鵬灣LNG（液化天然氣）樞紐港船舶進出港口100艘次，同比增長22.05%，深圳港冬季LNG接卸量實現逆勢創新高。

香港中通社報導，深圳大亞灣海事局消息稱，受強冷空氣影響，中國大陸北方城市天然氣需求不斷快速上漲。2020年10月至今LNG船舶接卸貨337.7萬噸，折合天然氣約49億立方公尺。

深圳大鵬灣LNG樞紐港不僅為粵港澳大灣區及香港地區千家萬戶提供清潔能源供應，還在冬季用氣高峰期間向環渤海灣、汾渭平原等重點「煤改氣」等區域進行「南氣北輸」，為保障全中國大陸用氣的穩定安全發揮著重要的保供作用。

為保障冬季海上能源運輸安全，大亞灣海事局首先為LNG船舶開闢了「綠色通道」，進出港手續「秒批秒辦」，平均每艘船舶可以節省4小時在港等待時間，最大限度地提升通關效率。

報導稱，大亞灣海事局對LNG船舶在港裝卸作業進行全過程安全監管，例如，海事部門聯合碼頭、船舶實施「三方線上共管」，通過監管平台數據變化監控船舶作業流程，及時應對可能出現的緊急情況；通過加強LNG船舶進出港的護航力度，每一艘LNG船舶進入深圳水域之前，部署好拖輪、警戒船、應急船在LNG船舶前後左右進行安全護航，形成立體式、移動式的安全防護網，及時清理礙航船舶，對LNG船舶實施全方位安全保障。