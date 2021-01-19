閩台產業融合發展 走向深耕厚植

連日來，在位於福建泉州的泉港石化工業園區內，總投資500億元新台幣的國喬泉港石化項目正加快推進土地平整、測繪等工作。去年3月，該項目通過「雲簽約」落戶泉州，在園區內設立泉州國亨化學有限公司，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

新華社報導，這是泉州市近三年來投資數額最大的台資項目。「選擇落戶泉港石化工業園區，是看中這裡雄厚的產業基礎。」泉州國亨化學有限公司副總經理陳景福表示，項目一期預計2023年建成投產，年產值100億元人民幣。

福建是大陸台資企業最集中的地區之一，截至目前，福建累計使用台資逾300億美元，在閩台企有上萬家。

「創新一直是企業發展的重要秘訣。公司具備領先業界的觸控技術，擁有數千項技術專利。」宸鴻科技（廈門）有限公司總經理謝立群說，公司致力於觸控模組的研發、生產，產品廣泛應用於手機、平板電腦、手表等的觸摸屏。「雖受到疫情影響，但公司發展保持穩健，去年年產值超過400億元人民幣，保持穩定增長。」

在謝立群看來，自公司落地福建以來，大陸市場廣闊、供給鏈條完整，再加上營商環境愈來愈好，讓他更加看好大陸經濟持續發展的機遇。「今年公司將更多擁抱大陸市場，目前聚焦於開發大曲柔觸控顯示器，通過開發大型互動電子面板、3D曲面車載觸控顯示面板等網紅產品，拓展新的應用場景。」

福建省工信廳投資處處長陳亮說，當前閩台產業對接領域，正從勞動密集型產業向機械製造、精密儀器、電子信息、石油化工等技術、資本密集型產業發展。

近日發布的福建省「十四五」規劃指出，繼續深化閩台優勢產業融合，引導和支持台資企業參與強鏈補鏈，加快建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、兩岸石化產業合作基地和閩台精密機械製造產業園區。

「目前台灣在集成電路、精密機械等先進製造業上還具有明顯優勢，提升閩台產業融合將助力福建省產業現代化轉型。」福建社科院現代台灣研究所所長蘇美祥建議，福建應在集成電路、高端裝備製造、精密機械等領域繼續引進一批「補短板」的台資項目。