收購盒小馬剩餘51%股權 大陸大潤發擬加碼中小店業務

以大賣場業態起家的大陸大潤發，正謀劃未來加碼中小型門市業務，母公司高鑫零售日前宣布，收購盒小馬剩餘51%股權，18日港股收盤，高鑫零售上漲1.81%至港幣7.3元。

盒小馬是2018年由盒馬鮮生和大潤發合作創立的公司，店面比大潤發小很多，主要銷售新鮮食品，由大潤發負責供應鏈和門市營運管理。

第一財經日報報導，大潤發內部表示，未來大潤發在實體店布局方面，會力拓標準超市和小店業態，而盒小馬與大潤發mini店「小潤發」都是重點布局的品牌。

高鑫零售15日晚間宣布，公司間接附屬公司大潤發中國與公司關連人士阿里巴巴網路技術訂立股權轉讓協議，大潤發中國同意購買及阿里巴巴網路技術同意出售盒小馬51%股權，代價為人民幣2550萬元。

收購完成後，大潤發中國將持有盒小馬的全部股權，而盒小馬將成為高鑫零售的全資附屬公司。收購事項將調整及簡化集團的企業架構，提升公司的管理及營運效率，並持續促進其小型超市的運營。

這距離高鑫零售掌舵者黃明端卸任僅一個多月。

界面新聞報導，去年12月2日，在大潤發年會上，高鑫零售、大潤發CEO黃明端正式交班林小海，林小海是阿里巴巴副總裁、零售通總經理，這被解讀為黃明端執掌23年的大潤發開始全面阿里化。

高鑫零售在2017年被阿里投資，並在去年10月再次被增持，增持後，阿里直接和間接持有高鑫零售72%的股份。

按照這樣的邏輯，盒小馬的經營和控制權，實際上是在阿里內部左手轉右手，從盒馬轉換給大潤發。

盒小馬主打社區生鮮，門市面積在800到2000平方公尺之間，商品包括以蔬菜、冷凍商品、肉類為主的生鮮類產品，以及乳製品、麵包等包裝食品，還有少量日用品。

與普通社區生鮮超市不同的是，盒小馬還帶有盒馬基因，超市內設有活鮮區域和用餐區域。

當時，盒小馬將部分三四線城市的優質商業作為拓展物件，並開始以加盟方式快速達成一定的擴張規模，不過這樣擴張模式似乎並沒有被啟用，一年多的時間盒小馬也並未大肆擴張，截至2020年12月底，盒小馬微信公眾號顯示，盒小馬在上海、安徽、廣東、江蘇等地擁有14家門市。

此外，盒馬還在上海開設了幾家迷你版的盒小馬，今年8月，盒馬方面宣布，創新業態盒小馬在上海六店同開，加上先前開設的歌斐中心首店，盒小馬在上海共開出了7家門市。

而這些盒小馬門市，平均面積不超過30平方公尺，每個門市都設有24個取餐櫃。從圖片看，盒馬版本的盒小馬更像一個速食集合店，消費者需要使用盒馬APP或者現場掃碼點餐，配合取餐櫃出餐，這些門市的受眾更多是通勤需要的上班族，因此上海的盒小馬門市都接近地鐵口。