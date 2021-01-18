花完22億創業金 王思聰將回萬達接班？

大陸前首富、萬達集團董事長王健林曾給獨生子王思聰人民幣5億元（約新台幣22億元）的創業資金，並允許他失敗兩次後，就乖乖回萬達上班。日前，王思聰出任萬達新設立公司董事。有網友調侃，「創業失敗，就要回家繼承家產。」

上游新聞報導，據天眼查顯示，萬達產業投資有限公司成立，註冊資本人民幣1億元，法定代表人為王健林，王思聰任公司董事一職，經營範圍包括，投資活動、企業總部管理、財務咨詢等。該公司由大連合興投資有限公司全資控股，後者由王健林持股98%，王思聰持股2%。

王思聰從手握5億創業金出道，十年後債務纏身，萬達集團否認金援王思聰。如今，父子二人合開公司，還取名萬達產業投資有限公司，不免引人猜測，王思聰恐怕真的要繼承家產、準備接班。

其實，王思聰創業初期，有得天獨厚的起步條件，也有過不錯的投資業績。王健林曾說，他給王思聰人民幣5個億的零花錢。2009年，王思聰成立普思資本，目前管理資產規模逾10億美元，曾投資包括奇虎360、大眾點評、樂視體育、人人車、等30多個項目。

王思聰的投資生涯從遊戲行業入手，於2011年收購CCM戰隊，後更名「IG俱樂部」曾一舉拿下2018英雄聯盟全球總決賽冠軍，這也讓王思聰和他的電競帝國賺足了眼球。

不過，在2018年後，王思聰投資項目頻繁爆出問題。先是「踩雷」賈躍亭的樂視系。樂視體育將王思聰在內明星股東的融資並未用於主業，而是被挪作樂視系其他業務。

王思聰創立的公司也難以為繼。2015年9月，王思聰宣布擔任熊貓直播CEO。2016年、2017年各虧人民幣5億元、8億元。2018年，熊貓直播陸續傳出拖欠薪資、資金鏈緊張等消息。2019年3月，熊貓直播關閉服務器。

之後，普思資本股權遭凍結、熊貓直播背後主體公司熊貓互娛被法院列為失信被執行企業，王思聰被法院列為被執行人、被限制高消費，名下房產、汽車、存款被查封，且名下多家公司股權被凍結。