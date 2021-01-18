人幣即期收跌178點 續創逾2周新低

人民幣對美元即期匯率（CNY）18日開盤6.4793元，逐步下滑，最低來到6.4950元，大跌198點。下午收盤6.4930元，跌178點，續創自12月31日以來逾兩周新低，連跌三日。

經濟通通訊社報導，中間價跌212點，創兩周新低，離岸人民幣今盤中跌破6.5關口，也創兩周低位。

路透引述專家稱，大陸經濟數據好於預期，市場反應平靜，由於美指仍穩步回升，而人民幣CFETS指數已經在96附近，後續CFETS指數若維持在基本穩定，人民幣兌美元彈性料上升。

分析指出，短期美元或還有上漲動能，但春節前逢高結匯較多也會對人民幣匯率構成支撐；今日在岸匯價已高於離岸，表明短期人民幣走升動力下降，不過基本面因素仍利於人民幣中期走強。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，在美元反彈的環境下，人民幣要想繼續留在升值通道中存在一定困難。如果美元仍持續反彈，那麼人民幣匯率的上升通道可能會遭破壞，當前的橫盤震盪行情可能會維持更長的時間。