中國大陸今年成長有望「破8」 有利全球復甦加速

中國大陸2020年全年經濟成長2.3%，優於預估的2.1%，且第4季年增6.5%，優於預估的6.2%，主要靠工業生產偏強；不僅恢復到新冠疫情之前的成長水準，而且是主要經濟體中唯一免於經濟萎縮者。專家預估今年成長率將「破8」，有利於全球復甦加速。

大陸經濟能夠復甦，得力於擴張性財政及貨幣政策，促進基礎建設及房地產投資。當大陸新冠肺炎疫情獲得控制，工廠恢復生產後，正趕上國外對中國出口品需求強勁，尤其是醫療及「在家工作」所需的設備。

其他重要數據包括：

─去年12月工業產值比上年同期增加7.3%，全年成長2.8%。

─12月零售銷售成長4.6%，比11月的5%減緩，全年萎縮3.9%，主因餐飲業及餐廳銷售額劇減近17%。

─全年固定資產投資比2019年成長2.9%。

─第4季經濟比第3季成長2.6%，季增率低於第3季時的3%。

─12月失業率為5.2%。

經濟學者指出，第4季數據顯示，去年底時大陸經濟相當強勁，製造業表現良好。12月零售銷售成長略降，可能是因為氣候超寒，及華北地區疫情升溫，一些城市實施封禁所致。

離岸人民幣對美元匯率18日盤中升值0.06%，報1美元兌人民幣6.4779元；深圳股市創業版指數盤中漲1.6%，10年期公債殖利率上升2基點，為3.165%，為兩周來高點。

彭博資訊經濟學者表示，去年底中國大陸經濟加速復甦，但2021年的諸多挑戰可能壓低成長率。去年12月單月數據顯示，需求與供給之間的缺口再度張大，這可能是因為最近疫情升高衝擊消費。

由於2020年全球經濟預估萎縮4.2%，但中國大陸逆勢成長，將使中國大陸經濟規模占全球比率提高到14.5%，美國則占22%。依據國際貨幣基金預估，到2028年時中國大陸經濟規模將超過美國，比原先的預估提早兩年。

經濟學者預測2021年中國大陸經濟將成長8.2%，持續優於全球主要經濟體，即使其他大型經濟體也開始復甦。

2021年中國能否持續復甦，須視大陸能否防止大規模疫情蔓延，以及政府擴大支出的效果能否從地方政府及國有企業，涓滴到中小企業及消費者。2020年家庭支出及製造業投資成長率低於整體成長率。

如果美中貿易關係益發緊張，也可能壓抑成長展望。川普卸任前又對大陸企業採取更嚴格的管制，未來拜登政府將如何處理此一問題目前仍不清楚。

由於全球許多國家及地區的新冠肺炎疫情仍然緊張，對中國大陸產品的需求預料仍將強勁。2020年中國大陸產品出口額增加3.6%，進口減少1.1%，貿易順差額為5,350億美元，為2015年來高點。

政府為支持經濟所採取的擴張性財政及貨幣政策，也使負債激增，政府也在設法因應此一問題。中共當局已暗示刺激措施將逐漸撤退，但會避免政策「急轉彎」。