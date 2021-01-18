外界指大陸「國家壟斷資本主義」 郭樹清提5點反駁

大陸銀保監會主席郭樹清18日在第十四屆亞洲金融論壇上表示，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，金融創新需要在審慎的監管框架下發展，以防止及減輕面對的金融風險。此外，對「大陸國家壟斷資本主義」說法提出五點澄清。

中新經緯報導，郭樹清指出，大陸必須長期堅持「兩個毫不動搖」，同等重視發展公有制經濟和非公有制經濟。堅決反對壟斷和不正當競爭行為，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行。防範和化解各種風險，築牢大陸國家安全屏障，堅決維護法律秩序和主權尊嚴。

郭樹清提出，大陸城鄉發展差距和居民收入差距持續縮小，中等收入群體規模持續擴大，由2010年的1億多人增至現在4億多人。大陸如期完成脫貧攻堅目標任務。

郭樹清表示，近十年，大陸對世界增長實質貢獻平均達30%。不過，國際社會也存在著一些負面的輿論。20多年前的一種說法是，大陸並非市場經濟，需要一個過渡時期。近些年指責「大陸國家壟斷資本主義」，其最主要的依據是，大陸國家產業政策扭曲市場關係。需要澄清以下五點：

第一，大陸民營經濟目前占全部經濟的60%。1970年代啟動改革前，大陸幾乎沒有什麼非公有經濟。如果存在國家壟斷和保護，這種情況怎麼可能發生呢？

第二，大陸的產業政策總體上與市場導向改革保持一致。近十年，淘汰大量的高耗能、高污染、高負債的企業。因有公開、公平和充分競爭，大陸才成為產業門類最齊全的國家。

第三，國有企業總體上從政府得到的是負補貼。平均而言，國企的稅負是民營企業的兩倍。國有企業實際上還承擔更廣泛的社會責任。私有工廠和外資公司長期高速增長，主因是稅費優惠。

第四，大陸銀行與國有企業之間財務完全獨立。大陸銀行體系在世界上贏利能力最強，如果其長期向企業提供補助，這是不可能實現的。

第五，大陸產品競爭力較強並非由於勞工權益受損。過去十年，大陸工人收入快速增長，其中農民工收入水平提高近兩倍。罷工遊行不是解決雇員與雇主爭議的有效辦法。通過相互協商和多方監督，實現共贏。