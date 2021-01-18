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報告：歐盟和大陸成為引領電動車轉型浪潮兩大市場

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
全球都在發展電動車與新能源車，圖為去年七月底成都國際車展展出多款自動化新車型。（中新社）
全球都在發展電動車與新能源車，圖為去年七月底成都國際車展展出多款自動化新車型。（中新社）

資誠聯合會計師事務所18日發布「全球數位汽車趨勢報告」顯示，純電動車於歐盟、大陸這兩大市場的新車銷售比率將於2025年分別上升至17%、19%，遠高於電動車補助政策相對保守的美國的5%。

報告顯示，聯網汽車、電動車市場未來十年的成長強勁；不過目前自駕車進展保守，共享移動市場的動能因疫情衝擊也有放緩跡象。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業服務會計師林一帆稱，全球汽車產業目前正位於轉型的十字路口，車輛和其延伸出的消費者體驗，正急速由實體轉向數位，並透過「C.A.S.E.」：互聯(connected)、自駕(autonomous)、共享(shared)、電動(electric))四項科技的形式進行。

關於各項科技導入汽車產業的進度，則以聯網汽車滲透率攀升最快，主因包括5G科技推動車聯網的加速應用，消費者也更期待車聯網帶來更多便利性，政策的推波助瀾也扮演相當重要的角色。

電動車方面，歐盟自2020年起實施嚴格碳排限制政策，並透過徵收高額燃油稅以扶植電動車市場，再加上大陸工信部主導推動的「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)」，使歐盟及大陸成為引領電動車轉型浪潮的兩大市場。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業服務會計師徐建業分析，當車輛開發的風向逐漸吹往智慧應用及電動車，台灣受益於資通訊產業的優勢，也在汽車電子零組件建立起自身獨特的利基，成為國際汽車製造供應鏈關鍵的一份子。

經濟部資料顯示，台灣2019年的汽車產業總產值已達新台幣6,061億元，其中有近四成即來自汽車電子產值的貢獻。徐建業指出，台灣在全球電動車市場建立一席之地，尤其在相關零組件的生產上更是如此。本土對電動車的需求，預期也將增加。

歐盟 疫情 燃油稅

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