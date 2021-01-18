字節跳動回應暫停手機業務：看好教育硬體前景

針對暫停手機業務的說法，路透引述大陸短影音平台TikTok的母公司字節跳動18日回應，為了增強教育硬體團隊的研發能力，新石實驗室將與台燈團隊合併，共同組成智能團隊，專注教育硬體；堅果手機用戶的服務將不受影響。

字節跳動表示，公司看好教育硬體的前景和價值。

字節跳動在1月13日宣布，原錘子科技團隊組建的新石實驗室，並入Musical.ly原創始人陽陸育負責的教育硬體團隊。在業務上，合併後的硬體團隊將聚焦教育領域，不再研發堅果手機、TNT顯示器等其他無關產品。

路透去年12月底曾報導稱，美國政府在川普總統於1月20日卸任前解決大陸的短視頻分享應用TikTok在美命運的可能性越來越小，但仍然有些微的可能在1月達成協議。

雖然川普在美國掀起轟轟烈烈的封殺活動，但實際上TikTok在美國營運良好，而且根據數據分析公司調查顯示，在美國2020年手機應用程序排行榜上，TikTok的下載量依然高居榜首，而這也在一定程度上反映美國民眾對於TikTok的喜愛。

實際上，川普對於TikTok的封殺從一開始就掀起不小的風波，由於TikTok在美國市場頗受青少年和年輕用戶的喜愛，所以當川普政府決定封禁TikTok後，TikTok上面的美國年輕人展開挺TikTok的活動。美國時代周刊更是將這一系列活動稱為TikTok的年輕人對川普的宣戰。