20年內大陸GDP擴大10倍 官方稱具指標意義

大陸2020年國內生產總值（GDP）突破100兆元（人民幣，下同）大關！大陸國家統計局發言人寧吉喆表示，這意味著大陸經濟實力、科技實力、綜合國力又躍上一個新的大台階，對全面建成小康社會，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，都具有十分重要的標誌性意義。

寧吉喆說，這標誌著大陸綜合國力持續增強。2000年，大陸經濟總量邁上10兆元的台階，2012年突破了50兆元，2020年又突破100兆元。20年內，經濟總量規模擴大至10倍，成就舉世矚目。

他說，按照目前測算的年平均匯率折算，2020年大陸國內生產總值達到14.7兆美元左右，穩居世界第二，占世界經濟的比重預計達到17%左右。此外，2020年，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元，穩居中等偏上收入國家行列，與高收入國家發展的差距繼續縮小。