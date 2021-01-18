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陸GDP年增2.3% 陸專家稱：有質量的增長

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
2020年大陸經濟增長好於預期，被指是有質量的增長。（百度）
2020年大陸經濟增長好於預期，被指是有質量的增長。（百度）

大陸2020年經濟增長達2.3%好於預期，也是在去年新冠疫情下全球主要經濟體增長最多的國家。大陸專家稱，這個增長是結構優化的增長，是質的增長。

大陸國家統計局發言人寧吉喆上午在國新辦記者會上公布各類經濟運行情況，包括，全年規模以上工業增加值比上年增長2.8%；全年服務業生產指數與上年持平。但資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業增加值分別增長16.9%、7.0%；全年貨物進出口總額32兆1557億元（人民幣，下同），比上年增長1.9%；

全年居民人均可支配收入3萬2189元，比上年名義增長4.7%，扣除價格因素實際增長2.1%，與經濟增長基本同步；全年城鎮新增就業1186萬人，明顯高於900萬人以上的預期目標，完成全年目標的131.8%。

大陸央視評論員楊宇表示，這是「開頂風船下有質量的經濟增長」，從居民實質收入，從居民就業，從需求和生產端等來看，都是經構優化後取得具體有質量的增長。

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