陸2020年全年CPI上漲2.5% 比預期低

大陸國新辦上午舉行記者會，會上通報，2020年居民消費價格（CPI）上漲2.5%，低於上年2.9%的漲幅，也低於3.5%左右的全年預期目標。其中，城市上漲2.3%，農村上漲3.0%。

分類別看，食品煙酒價格上漲8.3%，衣著下降0.2%，居住下降0.4%，生活用品及服務持平，交通和通信下降3.5%，教育文化和娛樂上漲1.3%，醫療保健上漲1.8%，其他用品和服務上漲4.3%。

在食品煙酒價格中，糧食價格上漲1.2%，鮮菜價格上漲7.1%，豬肉價格上漲49.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.8%。

去年12月份，居民消費價格同比上漲0.2%，環比上漲0.7%。全年工業生產者出廠價格比上年下降1.8%，12月份同比下降0.4%，環比上漲1.1%。

全年工業生產者購進價格比上年下降2.3%，12月份同比持平，環比上漲1.5%。