大陸2020年GDP增2.3% 首度突破100兆人民幣

大陸2020年國民經濟運行數據出爐，全年大陸國內生產總值（GDP）為101兆5986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3%。比原先預期的1.9%來得好。也是首度突破100兆元人民幣大關。

初步核算，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產業看，第一產業增加值7兆7754億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值38兆4255億元，增長2.6%；第三產業增加值55兆3977億元，增長2.1%。

大陸國家統計局發言人寧吉喆今天上午表示，面對嚴峻複雜的大陸國內外環境特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊下，各地區各部門仍堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展工作，經濟運行穩定恢復，就業民生保障有力，經濟社會發展主要目標任務完成情況好於預期。