聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸2020年GDP增2.3% 首度突破100兆人民幣
大陸2020年國民經濟運行數據出爐，全年大陸國內生產總值（GDP）為101兆5986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3%。比原先預期的1.9%來得好。也是首度突破100兆元人民幣大關。
初步核算，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產業看，第一產業增加值7兆7754億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值38兆4255億元，增長2.6%；第三產業增加值55兆3977億元，增長2.1%。
大陸國家統計局發言人寧吉喆今天上午表示，面對嚴峻複雜的大陸國內外環境特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊下，各地區各部門仍堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展工作，經濟運行穩定恢復，就業民生保障有力，經濟社會發展主要目標任務完成情況好於預期。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言