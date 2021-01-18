恒大物業要求每月新增在管面積逾9百萬坪 不達標將扣罰

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
恒大物業集團要求今年全年每月新增拓展在管面積3千萬平方公尺，集團更制定賞罰制度，若不達標將扣罰。（圖／取自界面新聞）
恒大物業集團要求今年全年每月新增拓展在管面積3千萬平方公尺，集團更制定賞罰制度，若不達標將扣罰。（圖／取自界面新聞）

恒大物業集團17日召開會議，要求今年全年每月新增拓展在管面積3千萬平方公尺（約907萬坪），集團更制定了賞罰制度，拓展新增物管面積當月完成率50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的30%，而季淨利潤增長率達50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的100%，但當月完成率低於50%，將扣罰。

澎湃新聞報導，會議對今年的新增在管面積和淨利潤增長率設定了目標。恒大物業集團要在今年全年每月新增拓展在管面積3千萬平方公尺，在利潤增長率方面，以各地區公司去年全年淨利潤額的四分之一為基數，計算今年各季淨利潤增長率。

恒大物業集團此次還設定獎勵和扣罰辦法。在獎勵辦法中提到，在拓展新增物管面積上，當月完成率50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的30%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的5%。在淨利潤增長方面，季淨利潤增長率達到50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的100%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的4%。

在扣罰方面，新增物管面積當月完成率在50%以下時，完成率每低1個百分點，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的5%。如果季淨利潤增長率低於50%，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的100%。

恒大物業執行董事兼總經理胡亮曾在去年11月22日的推介會上表示，要把恒大物業打造成為全球規模最大、布局最廣、型態最全、效益最好的物業管理集團。

截至去年6月30日，恒大物業的總在管面積達2.54億平方公尺，簽約面積5.133億平方公尺。

營業利潤率上，恒大物業2017年、2018年、2019年，以及去年截至去年6月30日的6個月，恒大物業的營業利潤率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

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