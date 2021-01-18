北京瞭望／下沉青年與平台經濟的省思

中國央行一位副行長上周大談螞蟻的「整改」，但好似沒多少有興趣了，因為最熱的話題，已經是中國這一代青年，他們有了新的標籤，叫「下沉青年」，話題中與之密不可分的，是大紅大紫的「平台經濟」。

「下沉青年」這個標籤，大概來自疫情前受到關注的「小鎮青年」，那時是因中國電影的票房火紅，調查出主要消費者是「小鎮青年」。由於「小鎮青年」多住在小城小鎮，那時經濟學家又挖空心思研究的這批青年正是個市場的主力。

「小鎮青年」與「下沉市場」相結合，就有了「下沉青年」的標籤，但當這一標籤與「平台經濟」結合起來討論，意思已經完全不同。而所謂「平台經濟」，是指這些年來十分紅火的商業模式，說得簡單點就是促成交易來收取費用的商業模式。

「平台經濟」相當火紅，「下沉青年」極為灰暗，把這兩者扯到一起來議的，是近期接二連三的死亡事件，包括電商平台拼多多一名年輕女員工下班途中後猝死、一名外賣平台的騎手在配送途中猝死、還有拼多多一名年輕員工請假回家鄉去自殺身亡。這些事件都有兩個元素，不幸身亡的都是「下沉青年」，涉事的是「平台經濟」，也因此這些話題登上大陸的熱搜榜，引動廣泛的爭議。

把這些人和事聯在一起的，是互聯網。互聯網給中國帶來了「平台經濟」，而且被稱為新經濟的主流，這些「平台經濟」的老闆都成了世界級的富豪。

而互聯網又教出了中國一代青年，包括仍在小鎮的和已跳入各線城市的「下沉青年」。

但「平台經濟」是個完全不同過往的生態系統，對今天中國的平台們來說，沒有以法律出來的規則，平台本身就是規則，控制平台的人就有絕對的優勢地位，平台和控制平台的人都只看流量、業績等的數字。雖說珠江三角洲的台商、港商已面臨著「用工荒」，但「平台經濟」永遠不缺人，而且全部是一心嚮往上流的青年。這些青年沒有沉在小鎮，卻沉在了平台的生態中。

2019年，曾經有個特別熱門的話題，是所謂「九九六」，大意是說「平台經濟」們以每天早九晚九的工時、一周工作六天，但當時的平台們有絕對的話語權，政府也只聽他們的，所以熱烈的討論，很快就一哄而散。

但這回對「平台經濟」中「下沉青年」的討論，背景有些不同，那就是在「平台經濟」中勢力最雄厚的阿里巴巴和螞蟻，被當局給滅了威風，現在分別都在整改中，於是拼多多、美團之類的平台有事，連體制內學者都敢出來說三道四。

但說歸說、做歸做，都說「平台經濟」的有自己的生態系統，用大數據來控制市場，用算法來掌握員工，用資本來勾兌權力，平台中的「下沉青年」只得服從，平台外的社會也只能說說而已。中國社科院一位學者都說，就算勞動法，對平台也只是無牙老虎。

另外有分析認為，現在平台經濟的問題，其實顯示中國經濟已到減速的時期，各行各業出現了嚴重過剩；而在過剩中的新經濟推動著企業界的倫理惡化，企業欲望被無限放大就要做壞事；再由於中國社會生產力水平事實上還比較低，於是過剩經濟與過高的慾求結合產生過度競爭，過度競爭產生無倫理的運作。由之響起的，不是什麼新型的勞資關係，也不是什麼「平台經濟」的警號，而是中國發展的警號。因為這種新經濟，可能拉動中國經濟退化。