房價告別普漲 熱點輪動效應顯現

自2017年以來，中國大陸大中城市已連續多年不再出現房價普漲格局，多地樓市漲跌互現，股市當中為人熟知的「熱點輪動」效應，也開始在大陸房地產市場顯現。

中新社報導，大陸國家統計局近日公布2020年中國大陸70個大中城市房價數據。與2019年同期相比，2020年12月份，70個城市的新房和二手房價指數平均漲幅分別為3.7%和2.1%，均處於近幾年歷史低位。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，70城新房同比漲幅連續6個月收窄，同時二手房漲幅也較上月收窄，說明總體上房價漲幅可控。

民銀智庫宏觀分析師趙金鑫指出，2020年12月份，多地樓市整體處於低位盤整階段，大部分城市房價仍處於微漲區間，但上漲動能明顯不足，市場未出現過熱、過冷現象，整體平穩運行，價格穩中略升。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，一線城市房價堅挺拉動了年末70個大中城市房價的翹尾行情。貝殼研究院數據顯示，四個一線城市12月二手住宅成交量環比增逾兩成。特別是上海，12月份，上海二手住宅成交量環比增加20.3%，同比增加95%，月度成交絕對水平是2017年以來最大值。

中原地產首席分析師張大偉認為，疫情影響下，一線城市學區房的需求明顯上升，這是推升其樓市熱度和二手房價的重要因素，深圳、上海、廣州、北京年底翹尾大多由學區房拉動。

許小樂認為，2020年下半年以來，在貨幣政策回歸中性以及「一城一策」持續深化的背景下，大陸城市房價漲幅逐步收窄，不過局部仍面臨上漲的壓力。

貝殼研究院數據顯示，2021年首周市場景氣指數高的城市主要分布在長江中下游區域，上海、合肥等景氣指數較高，後期房價上漲壓力相對較大。以上海為例，2021年1月前13天，鏈家二手房成交量比去年12月同期增加42%。

趙金鑫則表示，展望2021年，在「房住不炒、因城施策」指引下，預計大陸整體房價漲幅維持低位，延續漲多跌少、區域板塊輪動趨勢。但不同量級城市市場將明顯分化，其中，核心一二線城市房價在需求和資產配置優勢支撐下表現更加突出，因而其調控將趨緊、趨嚴、更為精細。