台商二代加碼 計畫南寧擴產

「公司有計畫在南寧增設生產點，希望得到有關部門的支持。」廣西南寧市嘉泰水泥製品有限公司執行副總經理周代祥受訪時說。

中新社報導，周代祥表示，他想在南寧市增加投資約1億元人民幣建設一個水泥製品廠。周代祥是位「80後」青年台商，是位「台商二代」。其父周世進1989年到南寧考察投資環境。4年後，周世進決定在南寧市投資創業。

6年前，周代祥被父親叫來南寧繼承產業，當時還有些猶豫。經過對大陸市場的瞭解，周代祥現已堅定在大陸發展的信心。2017年4月，周代祥正式擔任南寧市台協第十二屆理事會會長，成為當時大陸最年輕的地方台協會長。

周代祥表示，企業從事水泥、混凝土行業，有賴於城市的發展建設和擴大，企業發展良好，業績保持提升，非常看好在南寧市的發展前景，計畫增設生產點。

周代祥表示，他看好大陸「十四五」規劃，將以「十四五」規劃為契機，尋求更多投資機會，南寧市作為面向東協國家開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋梁和紐帶作用。

南寧市台協監事長、南寧市宏彩照明科技有限公司執行董事陳輝鴻表示，企業擴大內需市場，訂單增加，產值翻番。目前考慮再增加一條生產線，因企業原廠房跟不上產量需求，正積極與南寧市高新區等部門開展溝通協調。

陳輝鴻也是一名「台商二代」，父親陳合泰是到深圳打拚的第一批台商。目前陳輝鴻在南寧投資電子等產業，投資額達3億元人民幣。

陳輝鴻自加拿大金融碩士畢業後到大陸工作，已有十多年時間。他將父親經營的電子產業從珠三角轉移到廣西南寧，協助南寧市引進多家台資企業。