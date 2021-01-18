聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商二代加碼 計畫南寧擴產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「公司有計畫在南寧增設生產點，希望得到有關部門的支持。」廣西南寧市嘉泰水泥製品有限公司執行副總經理周代祥受訪時說。

中新社報導，周代祥表示，他想在南寧市增加投資約1億元人民幣建設一個水泥製品廠。周代祥是位「80後」青年台商，是位「台商二代」。其父周世進1989年到南寧考察投資環境。4年後，周世進決定在南寧市投資創業。

6年前，周代祥被父親叫來南寧繼承產業，當時還有些猶豫。經過對大陸市場的瞭解，周代祥現已堅定在大陸發展的信心。2017年4月，周代祥正式擔任南寧市台協第十二屆理事會會長，成為當時大陸最年輕的地方台協會長。

周代祥表示，企業從事水泥、混凝土行業，有賴於城市的發展建設和擴大，企業發展良好，業績保持提升，非常看好在南寧市的發展前景，計畫增設生產點。

周代祥表示，他看好大陸「十四五」規劃，將以「十四五」規劃為契機，尋求更多投資機會，南寧市作為面向東協國家開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋梁和紐帶作用。

南寧市台協監事長、南寧市宏彩照明科技有限公司執行董事陳輝鴻表示，企業擴大內需市場，訂單增加，產值翻番。目前考慮再增加一條生產線，因企業原廠房跟不上產量需求，正積極與南寧市高新區等部門開展溝通協調。

陳輝鴻也是一名「台商二代」，父親陳合泰是到深圳打拚的第一批台商。目前陳輝鴻在南寧投資電子等產業，投資額達3億元人民幣。

陳輝鴻自加拿大金融碩士畢業後到大陸工作，已有十多年時間。他將父親經營的電子產業從珠三角轉移到廣西南寧，協助南寧市引進多家台資企業。

台商 人民幣 考察

延伸閱讀

大陸恐怖「掉色蔥」市場上流竄 專家：攝入過多對人體有危害

大陸昨新增本土病例96例 新冠疫情仍嚴峻

看問題／大陸無視吹哨者 怎避免重蹈覆轍

武漢封城周年…拾回笑容 心鎖難解

相關新聞

大陸反壟斷 鎖定網路行業

阿里巴巴及騰訊因涉嫌壟斷行為上月遭大陸監管單位調查，「反壟斷」延續至2021年為大陸經濟關鍵字，「反壟斷法」列入立法工作...

在美中概股 瘋赴港二次上市

美國政府打壓下，在美上市的中概股掀起赴港二次上市潮，券商預估，未來三年香港市場將迎來40家左右中概股龍頭的集中回歸。

年貨消費 大陸「悅己經濟」崛起

近年來，中國大陸消費者購物時更願在最大能力範圍內取悅自我，尤以年輕人為甚，「悅己型消費」正在中國大陸日漸興起。農曆年腳步...

擔憂破7% 港失業率衝16年高點

香港去年全年及第四季經濟主要指標發布前夕，香港財政司司長陳茂波昨日預警，「最新失業率勢將升破近十六年以來新高」。相較十月...

廣達重慶 年產值破千億人民幣

重慶市政府台灣事務辦公室近日披露，重慶去年新增合同台資7.4億美元，同比增113.3%。廣達（重慶）製造基地成重慶首個年...

陸新職業 逾半月收破6千

從2019年4月至今，大陸人社部門發布了38個新職業，包括老年人能力評估師、區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員等，吸引大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。