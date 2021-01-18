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海南經濟結構調整 房產投資比重下降

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南省新聞辦公室日前披露，「十三五」時期，海南省房地產「一業獨大」局面有所改善，經濟結構調整取得階段性成效，房地產開發投資占固定投資總額的比重由「半壁江山」下降到不足四成。

新華社報導，海南省住建廳廳長霍巨燃表示，2018年4月，海南實施「全域限購」等嚴格調控措施；2020年3月，規定本地居民禁購第3套住房。

據統計，經過各類政策調控，海南全省房地產開發投資占固定投資總額的比重由2015年的50.7%下降到2020年1-11月的39.2%。商品房新開工面積中，非住宅類新開工面積占比由2015年的22.1%提升至2020年1-11月的39%。

2018年實施「全域限購」以後，海南全省商品房銷售面積由2017年2292萬平方公尺的峰值下降至2020年1-11月的631萬平方公尺。購買商品住房的對象由省外居民為主轉為省內居民和引進人才為主，海南本省戶籍居民購買商品住房占比2017年僅為17.8%，2020年1-11月提升至74%。

下一步，海南省將繼續堅持「房住不炒」定位，實施一城一策，保持房地產市場平穩健康發展。同時，進一步加大安居型商品住房、公共租賃住房等各類保障性住房建設，適度發展市場化商品住房，規範發展住房租賃市場，建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度。

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