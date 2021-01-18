台商漁業起家 助力振興鄉村

「台商參與鄉村振興，前景廣闊，大有作為。未來幾年，我除了發展漁業，還計畫投資發展種植業、旅遊業等，助力地方鄉村振興。」台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長、廣西北海市鮪豐水產有限公司董事長黃一成近日受訪時說。

中新社報導，作為台灣漁業界「大佬」，黃一成自2013年起與廣西結緣，與廣西有關企業合作開發了多個項目。他稱，「十四五」規劃對台政策對於兩岸農漁業合作是很好的機遇，他希望借著鄉村振興的機會，擴大產業版圖。

2017年3月，黃一成成立廣西北海市鮪豐水產有限公司，選址在北海市合浦縣閘口鎮大路山村，建設桂台（北海）農漁業合作雙創園。雙創園目前已投資建設1020畝標準化養殖池塘，主要養殖七星鱸魚、石斑魚、馬友魚等優質名貴品種，並已大規模投養生產。

「2020年，我們還牽頭創建合浦縣桂台鮪豐漁業核心示範區。示範區規劃總面積7188畝，按照『三區、一帶、一中心』規劃建設，形成『苗種繁育—魚種培育—生態養殖—收購加工—品牌包裝銷售—互聯網+』全產業鏈發展模式。」黃一成說。

示範區以「公司+基地+合作社+集體經濟組織+農戶（貧困戶）」的聯合發展模式，農民通過土地及池塘流轉獲得流轉金收入，並通過到示範區、合作社務工獲得工資、分紅收入，目前已帶動1600多戶養殖戶，惠及3.5萬多人。

黃一成說，他自年輕時就一直在外地打拚，很理解異鄉遊子的心境。「我們將竭力把示範區建成規模化、產業化、現代化的桂台農漁業合作示範區，開創文旅、科普、康養等項目，吸引異鄉遊子歸巢，在家鄉實現穩定發展。」