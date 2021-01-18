繼北上之後 深圳存款餘額破10兆

深圳市地方金融監督管理局近日披露，2020年12月末，深圳市金融機構本外幣存款餘額10.19兆元，成為繼北京、上海之後第三個突破10兆元的城市。

新華社報導，金融機構本外幣存款餘額直接反映了一個城市對資金的吸附能力。深圳市地方金融監督管理局相關官員說，深圳將在構建金融安全區的前提下，著力打造四大中心：全球金融創新中心、全球創新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續金融中心。

在推動金融改革方面，創業板改革並試點註冊制順利實施，首批18家企業上市；滬深300ETF期權平穩運行一週年，為深市衍生品市場建設奠定良好開局；深港ETF雙向互通，4只產品在兩地同步掛牌；數位人民幣順利完成中國大陸首次外部可控測試，已開展各類試點場景近萬個；成功發行多單知識產權證券化產品，涵蓋疫情防控、中小企業融資、5G專場多個領域；「深圳經濟特區綠色金融條例」成為大陸首部綠色金融立法。

在金融服務實體經濟方面，深圳大力推行「金融+」戰略，引導各類金融資源向實體企業，特別是中小微企業傾斜。境內上市公司增至333家，僅次於北京、上海。