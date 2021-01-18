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上海宣判 4人需付105萬處置費

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海海關近日宣布，由海關直接參與的中國大陸首例涉「洋垃圾」環境民事公益訴訟案在上海市高級人民法院終審宣判。

新華社報導，根據新修訂的「固體廢物汙染環境防治法」以及相關司法解釋規定，上海高院判處涉案公司及相關人員共4名被告承擔相關固體廢物的無害化處置費用。

涉及此案的相關公司和人員因走私國家禁止進口的300餘噸銅汙泥固體廢物，被上海海關緝私局立案偵查。經評估，這批「洋垃圾」含有大量重金屬，因無法退運，須由具備資質的專業公司進行無害化處置，處置費用超過105萬元人民幣。

上海海關緝私局相關人員表示，對查獲的「洋垃圾」，海關優先退運，因故未能退運的需在大陸作無害化處理。

以往，這筆處置費用由海關或地方政府支付，上海高院宣判的大陸首例涉「洋垃圾」公益訴訟案，首次以司法判決形式明確走私分子應承擔固體廢物的處置費用，提高其違法成本。

在大陸首例涉「洋垃圾」環境民事公益訴訟案宣判之前，上海市高級人民法院已對涉及此案的企業和人員作出刑事判決，以走私固體廢物罪判處涉案企業罰金20萬元人民幣，對相關人員處以緩刑至有期徒刑4年的不等刑期，並處以罰金5萬元至30萬元。

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