陸新職業 逾半月收破6千

從2019年4月至今，大陸人社部門發布了38個新職業，包括老年人能力評估師、區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員等，吸引大批年輕生力軍加入。研究報告指，大陸年輕人對新職業的青睞，與收入水平、時間自由度等因素有關。

戴口罩、著白色手套，迅速根據類型、顔色將衣服分門別類，動作專業、手法嫻熟，不到一小時便讓顧客的衣櫃煥然一新…這是成都「90後」整理師李清龍的工作日常。李清龍退伍後當整理師月入過萬的消息近日在網絡引發廣泛熱議。

中新社報導，對外經濟貿易大學公共管理學院教授李長安表示，官方近年來發布新職業目錄，是希望通過勞動部門的認定，使相關新職業更加規範，也讓從業人員對自我身分定位更加清晰。

去年10月，美團研究院聯合智聯招聘發布的「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」指出，僅美團平台上因新業態而孕育的新職業就超70種，包括奶茶試喝員、卡路里規畫師、密室設計師等。

美團研究院「報告」顯示，新職業從業者的收入頗具市場競爭力。56.9%受訪從業者月收入高於6000元（人民幣，下同），36.1%從業者月收入高於9000元，21.2%從業者月收入破12000元。

中國高考規畫行業聯盟副會長、立人教育創始人何樹德說，每年六七月是高考志願填報業務的高峰期，一個成熟的高考志願諮詢師在此期間大約可完成50單業務，每單收費在5000元至8000元左右。換言之，高強度工作兩個多月可以收穫二三十萬元，工作的性價比非常高。