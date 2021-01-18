廣達重慶 年產值破千億人民幣

重慶市政府台灣事務辦公室近日披露，重慶去年新增合同台資7.4億美元，同比增113.3%。廣達（重慶）製造基地成重慶首個年產值破千億元人民幣台資企業。

中新社報導，近年來，愈來愈多台胞台企加快陸西部布局步伐。2020年，重慶市加強與有關工商團體和大陸沿海省市台商台協對接交流，推進重慶部分重點涉台園區建設發展，助力園區打造成為台灣青年在重慶發展的重要平台和集聚地。在此背景下，重慶2020年新增台資企業72家，同比增加2.9%，實際利用台資1.5億美元，同比增加150%。

去年上半年，在渝生產型台資企業實現復工復產率100%。以台資為主的在渝筆電企業去年全年產值普遍逆勢增長10~20%。其中廣達（重慶）製造基地工業產值突破千億元人民幣大關。

2010年，台灣廣達集團在重慶成立達豐（重慶）電腦有限公司。經過十年發展，該公司在重慶集聚起完善的產業鏈。在新冠肺炎疫情中，該公司僅用1個月就實現工業產值由負轉正，最終以11個月完成全年生產目標。

重慶已累計批准台資企業1867家，累計合同台資295.4億美元，累計實際利用台資64.43億美元。2020年1至11月，渝台貿易額464.8億元人民幣，同比增長38.6%，其中，重慶對台灣出口84.6億元人民幣，同比增長31.4%，自台灣進口380.2億元人民幣，同比增長40.3%。台灣已成為重慶進出口額排名第四的貿易夥伴。