年貨消費 大陸「悅己經濟」崛起

近年來，中國大陸消費者購物時更願在最大能力範圍內取悅自我，尤以年輕人為甚，「悅己型消費」正在中國大陸日漸興起。農曆年腳步臨近，民眾忙著採買年貨，在年貨消費中「悅己型消費」得以凸顯。

中新社報導，融合悅己消費需求的定製年貨禮盒備受追捧，成為年輕人新春送禮首選。「今年年貨節，我們聯合各大品牌打造了各式專屬定製禮盒，還將年輕人喜愛的產品與傳統文化融合，開發了國潮年貨禮盒。」湖南一電商平台產品開發經理鄒鵬舉說。

某電商平台發布的「2019年中國年貨消費報告」顯示，品質取代價格成年貨消費首選因素，以「好好吃飯」為代表的民眾日常消費呈現出更注重「悅己」體驗升級特徵，消費者更注重自我、個性，更強調品牌、品質。

在長沙從事直播行業的「90後」女孩林萌已確定大年初一為自己訂鮮花，還要在年前做美睫和紅指甲。「它們能代表我的興趣愛好，讓自己高興是消費的最大動力。」林萌說。

身為房屋銷售經理的周濤昶則在網上下單香水、電動刮鬍刀、按摩椅送家人。「辛苦了一年，總要對自己好一點，愉人悅己是最重要的。」周濤昶說。

正在崛起的「悅己經濟」還讓諸多行業嗅到商機。在長沙開服裝店的寧芙蓉準備去廣州多進點紅色外套。「寓意喜慶、好兆頭的紅色衣服春節受歡迎」。寧芙蓉80%的顧客屬「悅己型消費」，過年、過節、升職加薪或化解負面情緒時，都會找她買新衣。

開花藝館的曾珍也在備貨新年花束。「代表吉祥招財、鴻運當頭的金桔、海棠和寓意幸福美滿的蝴蝶蘭等，都是我必賣的。」曾珍說。

「疫情之下，消費者的生活態度轉變為活在當下，見想見的人，吃想吃的東西，做一切當下想做的事。」某金融集團長沙分公司消費者洞察大數據分析師徐璐說，中國大陸消費者的消費理念已不再是愛面子、炫名牌，更願為取悅自己花更多錢。