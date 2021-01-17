香港再添55確診 失業率將創16年來新高

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例55例。香港財政司司長陳茂波今天預告，由於第4波疫情反覆，2020年第4季失業率將創16年以來新高。

綜合星島日報、香港01報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，香港新增確診55例，其中4例是境外移入，51例本土病例中，有16例源頭不明。

另外，香港今天還暴增超過80例初步確診（一採陽性），創近期新高。張竹君指出，很多初步確診的是油麻地、佐敦居民，希望當地居民盡快檢測。

據報導，香港今天又有11座住宅大廈被列入強制檢測。

陳茂波今天在網上撰文透露，即將公布的2020年第4季失業率，在第4波疫情衝擊下，勢將升破近16年高位。

香港政府統計處上月17日公布，2020年9月至11月的失業率為6.3%。

陳茂波指出，很多企業和打工者正承受著巨大壓力。雖然香港經濟去年第3季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年也很可能恢復正成長，但目前的狀況仍非常嚴峻。

他指出，去年破產申請接近8700件，年增6.6%；提交強制清盤呈請也有約450件，年增7.2%。去年12月採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛也趨向悲觀，本地勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波說，更令人憂慮的是，傳統的農曆新年旺季即將來臨，這原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困。他收到不少業界代表反映，若不盡快平復疫情，恐怕在農曆新年過後，會出現較多的結業和裁員。