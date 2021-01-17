快訊

台南棺木墜地破裂遺體外露 禮儀師下跪道歉

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

香港再添55確診 失業率將創16年來新高

中央社 / 台北17日電

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例55例。香港財政司司長陳茂波今天預告，由於第4波疫情反覆，2020年第4季失業率將創16年以來新高。

綜合星島日報、香港01報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，香港新增確診55例，其中4例是境外移入，51例本土病例中，有16例源頭不明。

另外，香港今天還暴增超過80例初步確診（一採陽性），創近期新高。張竹君指出，很多初步確診的是油麻地、佐敦居民，希望當地居民盡快檢測。

據報導，香港今天又有11座住宅大廈被列入強制檢測。

陳茂波今天在網上撰文透露，即將公布的2020年第4季失業率，在第4波疫情衝擊下，勢將升破近16年高位。

香港政府統計處上月17日公布，2020年9月至11月的失業率為6.3%。

陳茂波指出，很多企業和打工者正承受著巨大壓力。雖然香港經濟去年第3季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年也很可能恢復正成長，但目前的狀況仍非常嚴峻。

他指出，去年破產申請接近8700件，年增6.6%；提交強制清盤呈請也有約450件，年增7.2%。去年12月採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛也趨向悲觀，本地勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波說，更令人憂慮的是，傳統的農曆新年旺季即將來臨，這原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困。他收到不少業界代表反映，若不盡快平復疫情，恐怕在農曆新年過後，會出現較多的結業和裁員。

香港 疫情 失業

延伸閱讀

港人移民、 巨資流失 北京會怎樣出手？

反送中5港青自台抵美尋政庇 美組織促華府擴大避難渠道

香港油麻地小區續爆疫 強檢千人 2300人自願檢測

香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高

相關新聞

回鍋中芯後首亮相 蔣尚義：先進工藝和封裝並行發展

針對中芯國際發展方向，回鍋擔任中芯副董事長的蔣尚義16日表示，先進工藝一定會走下去，先進封裝是為後摩爾時代布局，中芯國際...

負面消息接二連三 拼多多遭央視春晚撤換

屋漏偏逢連夜雨，據陸媒報導，中國電商平台拼多多原本將以獨家合作的方式，參與今年央視春晚的發紅包活動，不過由於近期負面消息...

香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高

香港財政司長陳茂波表示，在第四波疫情衝擊下，即將公布的最新失業率，將升破近期的16年高位。

短視頻新星 快手科技募資1,400億

短視頻社交平台快手科技上周五通過港交所上市聆訊，進入上市倒數計時，有望成為「短視頻第一股」。知情人士說，快手計畫本周開始...

特斯拉供應鏈 大陸在地化有成

特斯拉中國區總經理王昊在第七屆中國電動汽車百人會論壇演講指出，車輛和零配件的生產運輸環節是碳排放的重要來源，「我們堅持本...

分析師喊買A股 比例超韓

彭博資訊報導，股票分析師愈來愈看好亞洲尤其是中國的股票，中國本地股票買進評級比例已經超過南韓，達到2011年以來最高水平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。