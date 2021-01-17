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港人移民、 巨資流失 北京會怎樣出手？

德國之聲 / 德國之聲

美國銀行（Bank of America）周四發表報告指出，未來5年會有大約32萬名港人移民英國，其中一半將在2021年成行，導致今年年內360億美元（2800億港元）資金流失香港

這個數字相當於去年淨流入香港資金的一半。有人擔心，這個趨勢會讓港元匯率走向弱勢。但美銀報告認為，如果中概股自美國退市回流香港上市的速度加快，會帶來龐大的資金流入，即便移民潮帶走資產，港元對美元匯率仍會靠近7.75的水平。

美銀引用英國內政部數據顯示，2019年7月持有BNO的人數為16.7萬，2020年底時已上升至73.3萬。

英國內政部估計今年將有15.33萬港人到英國定居。美銀在這個基礎上估算，如果每個住戶平均人數為3.6人，而離開香港至少出售一項金額約為94萬美元（730萬港元）的物業，今年會有約360億美元（2800億港元）因港人移民而流出，未來5年裡將共為758億美元（5880億港元）。

拿BNO，就不要當公務員

港人出走、資金外流的形勢面前，《南華早報》周四報道北京正在考慮反制措施，其中包括禁止英國BNO的持有人擔任香港公職，甚至取消其投票權。本月20-22日中國人大常委會增加的會議可能將BNO列上討論日程，但人們估計未必會有最終結果。該報道援引消息人士的話，禁止BNO護照持有者擔任公職有法律根據，實施起來難度不大；但取消一個人的公民選舉權利法律層面比較復雜，難以執行。

《星島日報》周四則報道稱，“以上傳言不太准確”。該報未透露消息來源稱，據報北京會對取得BNO英國籍的人取消其中國國籍，他們將因此不再是香港永久居民，也將無法出任公務人員並失去投票權。

英國今年1月開始受理持有效英國國民海外護照（BNO）的港人申請英國居留的程序，香港共有約540萬人有資格申請，包括290萬有BNO身份資格的港人、230萬名親屬。去年7月1日《香港國安法》生效後，英國政府宣布對港人開放BNO政策，取得該種護照的人在英國逗留5年後可申請永久居民，再住滿一年後即可申請英國護照。

中國政府一直以來只承認BNO作為旅游證件，而不是護照。按照中國法律，香港特區的居民是中華人民共和國的公民。去年7月，中國外交部發言人汪文斌曾威脅不再承認BNO作為旅行證件。

1月14日香港保安局局長李家超接受《鳳凰衛視》采訪時表示，BNO只是旅游證件，不享有任何領事保護。他說，英國政府改變了BNO的處理手法，因此，“如果中央對BNO的態度及處理做出任何決定，特區政府當然積極配合。”

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