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尚福林：提高大陸儲蓄轉化為投資的效益

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸全國政協經濟委員會主任、證監會前主席尚福林。圖：中新網
大陸全國政協經濟委員會主任、證監會前主席尚福林。圖：中新網

對於資本市場如何加強財富效應的問題，大陸全國政協經濟委員會主任、證監會前主席尚福林16日表示，要為市場引入更多穩定長期資金，提高大陸國內儲蓄轉化為投資的效益。

中新網報導，尚福林在中國資本市場論壇上指出，十四五期間，大陸資本市場發展潛力巨大。

他表示，一方面，中國大陸擁有全球最大和最優潛力的消費市場，財富管理需求旺盛，大陸人口基數龐大，高淨值客戶群體絕對數量多，中等收入群體持續擴大，投資需求也不斷擴容升級。同時，中國大陸還是高儲蓄率國家，轉化為有效投資的空間廣闊，與居民財富積累相伴而生的財富管理需求，為財富管理行業提供強大內驅動力。

尚福林進一步指出，大陸擁有世界上數量最大的公共投資人群體，投資人已超過1.7億戶，中小投資人數量占95%以上，股票、債券、基金逐漸成為人們生活中的重要投資品種。比如，2020年公募基金發行規模達人民幣3.16兆元，總規模突破18兆元，創歷史新高。同時，資本市場在社會保障體系當中發揮重要作用，為社保基金、企業年金提供資產保值增值管道。

對於資本市場如何加強財富效應的問題，他提出，要繼續大力發展專業機構投資人，壯大理性成熟的中長期投資力量，透過專業投資、價值投資理念，夯實市場運行的微觀基礎，為市場引入更多穩定長期資金，提高大陸國內儲蓄轉化為投資的效益。

此外，還要繼續擴大市場開放，進一步豐富投資管道和品種，加大市場互聯互通機制建設，健全市場價格發現功能。他強調，資本市場使企業擁有市場價格，並透過市場來發現價格，實現資金的籌集、兼併重組。要構建合理的市場估值體系，讓市場價值形成更趨理性，避免短期投資炒作。

資本市場 人民幣

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