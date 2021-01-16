22個省市台商協會倡議台胞留在大陸過年

大陸全國台企聯西南西北區辦公室聯手重慶市台協等22個省市台協，15日發出倡議書，倡議台商、台胞留在大陸工作生活地過年，並鼓勵大家以微信、電話拜年。

中新網報導，倡議書稱，留在大陸工作生活地過年對很多台胞來說，是一個非常艱難的選擇，有的人很長一段時間沒回家鄉，台灣家人企盼團聚，有的人還有一些事務需趕回台灣處理，但請留下來過年吧，這樣的決定既需要勇氣，也是一種擔當。

倡議書指出，疫情防控大局在前，為給最終戰勝新冠肺炎疫情打下堅實基礎，給今後台胞、台企營造更安全、平穩的發展環境，希望大家犧牲一時的不便，減少人員流動，在自身健康得到保障的同時，也為所在的生活工作地築起更加堅實的疫情防控屏障。

重慶市台協還倡議稱，往年此時正是安排、準備返鄉返家的時間。然而當前境外疫情發展呈加速上升態勢，大陸局部地區也有散發疫情，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。該協會對在重慶發展、工作、生活的台胞台企倡議，儘量留在大陸工作、生活地區過年。

對於接種大陸新冠疫苗的問題，在廈門自願接種新冠肺炎疫苗的台商李銘輝表示，他上個月已免費接種第一劑疫苗，18日將接種第二劑，大陸的疫苗經過大量臨床試驗，他很有信心。

來自桃園的啟達台享創業服務公司總經理范姜鋒9日也在廈門接種新冠疫苗。他表示，在大陸的台胞希望台灣當局也能儘快採購疫苗供台灣民眾接種，如果兩岸能同時開展疫苗接種工作，有助整體防疫。

福建工程學院台籍特聘教授張岸礕也第一時間在福州預約接種疫苗。他表示，對大陸疫苗有信心，接種疫苗可降低感染風險，希望接種後往來兩岸能更加方便。在桂林投資尚水台灣美食文化一條街的台商賴豐銘也已接種疫苗。他表示，在大陸自願免費接種新冠疫苗，台胞享受到同等待遇。

據報導，除廈門外，福建福州、漳州，廣西桂林、玉林等地，近日都啟動台胞自願免費接種新冠疫苗報名登記。