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人行：螞蟻集團已成立整改工作組

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國人民銀行副行長陳雨露。圖／取自國新辦
中國人民銀行副行長陳雨露。圖／取自國新辦

中國人民銀行副行長陳雨露今表示，目前在金融管理部門的指導之下，螞蟻集團已經成立了整改工作組。金融管理部門與螞蟻集團保持密切的監管溝通，有關工作進展將及時發布。

阿里巴巴旗下的金融科技部門螞蟻集團首次公開發行（IPO）在去年11月初被迫暫停。去年底，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合再度約談螞蟻集團。

據央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，介紹2020年金融統計資料有關情況。

陳雨露在會上說，關於螞蟻集團規範整改的問題，目前在金融管理部門的指導之下，螞蟻集團已經成立了整改工作組，正在抓緊制定整改的時間表，對標監管的要求來進行整改，同時也要保持業務的連續性和企業正常的經營，確保對公眾金融服務的品質。

他說，金融管理部門也在與螞蟻集團保持著密切的監管溝通，有關工作進展將會及時發布。

陳雨露還表示，2020年防範化解金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，P2P平台已全部清零，各類高風險金融機構得到有序處置，影子銀行規模縮減，資管產品風險明顯收斂，同業關聯嵌套持續減少。

馬雲已經兩個多月來未公開露面，也沒有更新在社交媒體上的訊息，多家外媒指稱他「下落不明」。

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