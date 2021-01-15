陸研究機構：大尺寸面板將迎十年來最長漲價周期

中國證券報指出，大尺寸面板產業高景氣正在延續中。群智咨詢總經理李亞琴表示，大尺寸LCD面板從去年6月開始漲價，預計將持續10個月，成為近10年來最長的漲價周期。電視面板和顯示器面板主流尺寸產品價格漲幅已超過50%，部分電視面板漲幅甚至達到80%至90%。

報導稱，這一輪面板漲價的動力較為複雜。李亞琴指出表示，受疫情影響，辦公、學習、娛樂領域對IT產品需求強勁，筆記型電腦、顯示器、平板電腦三大應用市場的需求去年都大幅上漲。同時，疫情波及上游供應鏈，在終端需求強勁的背景下，呈現出上游供應鏈左右終端市場變化的特徵。

大陸信達證券表示，根據產業鏈調研，面板上游材料持續短缺，缺貨現象預計將持續整個第1季度。目前主流面板廠商庫存幾乎為零，終端TV廠商庫存仍低於正常水平。

對於近日傳出供應鏈出現的「面板荒」的現象，群智諮詢TV研究總監張虹認為，這種說法有些誇張，考慮到上游IC、零部件缺貨，目前供應確實緊張，但預計第2季供需應該就能逐步趨於平衡，面板缺貨情況將得到一定緩解。

張虹預估，今年全球TV整機出貨量從原來預估的2.47億台下調至2.38億台，降幅為3.1%。其中，中國市場預計會小幅反彈，但力度相對有限。

海外市場方面，預計2021年TV整機出貨量將難有大幅增長。主要原因有兩：一是受宅經濟崛起驅動，海外主要經濟體TV出貨強勁，但部分2021年的需求已經在2020年被提前兌現；二是面板價格高漲，擠壓了整機廠商的利潤。這將推動整機廠商調整策略，從而影響需求。

面板價格持續走高也推升面板廠的營收與獲利。TCL科技就預估，2020年凈利可望達到人民幣42億元至44.6億元，年比增長達60%至70%。