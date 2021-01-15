被列入美國政府黑名單 小米：一直合法合規經營

美國國防部14日在大陸軍方擁有或控制的中國企業清單中增加9家企業，其中包含手機製造商小米集團。小米集團今發公告稱，注意到被列入黑名單，但強調並非大陸軍方擁有、控制或關聯方，也不是美國國防授權法案（NDAA）下定義的中國軍方公司。

小米集團表示，公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。公司確認其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司。將採取合適的措施保護公司和股東的利益。

小米強調，正在審閱該事件的潛在後果，以便更全面理解其對本集團的影響，將會適時發布進一步公告。

受此影響，在美國OTC市場，小米ADR股價瞬間暴跌14%，收盤跌幅縮窄至7.54%。小米15日早盤在港股跌幅也一度超過11%。