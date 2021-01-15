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疫情下「就地過年」 大陸春運預售票大減6成

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
為確保春運期間旅客安全，北京火車站防疫人員每4個小時對候車室消毒一次。新華社
為確保春運期間旅客安全，北京火車站防疫人員每4個小時對候車室消毒一次。新華社

大陸近日新冠疫情捲土重來，各地紛紛倡導「就地過年」，導致春運運量大減。中國國鐵集團副總經理李文新今日指出，鐵路春運前車票預售較往年同期減少約6成。

陸媒綜合報導，李文新今表示，預計大陸鐵路春運客流將下調至2.96億人次，評估春運受疫情影響存在較大不確定性，鐵路春運組織和疫情防控形勢複雜嚴峻。

為確保疫情不會因春運擴散，各地倡導「就地過年」，並祭出相關措施，包含發紅包、給補貼、發消費券、免費流量與門票，甚至免費乘坐公交車、子女入學積分等福利。

大陸國家發改會副主任連維良今稱，春運期間要落實好防疫健康碼「統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行」。春運期間疫情防控，要做到精準科學，不能「過度防控」，要方便群眾百姓出行。確有原因健康碼不能互認的，需要先向國務院聯防聯控機制和春運疫情防控專班報告。

春運 疫情 國務院

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