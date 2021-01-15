春節前維穩 人行今向市場投放逾2兆元資金

中國人民銀行15日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今進行人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元逆回購操作，合計投放人民幣5,020億元（約新台幣2.1兆元）。

人行網站顯示，5,000億元MLF中標利率依然為2.95%，期限為1年；20億元逆回購中標利率為2.20%，期限為7天。

市場認為，此次人行實施的5,000億元規模操作，相當於小幅縮量續做，等於結束之前5個月連續超額續做的過程。

Wind數據顯示，人行公開市場今日有人民幣50億元逆回購和3,000億元MLF到期，此外1月25日還有2,405億元TMLF到期。

中新經緯引述中信證券研究所副所長、首席FICC分析師明明表示，此次操作量小幅收縮，說明市場流動性總體充裕，人行貨幣政策操作保持穩健中性。民生銀行首席研究員溫彬也分析稱，目前市場流動性相對充裕，預計1月信貸投放將超過人民幣3兆，對流動性提供明顯支撐。

中國證券報發文稱，相比最近高頻率、但低量逆回購操作釋放的微妙信號，市場更期待從這次MLF操作中進一步獲取春節前人行流動性調控策略的訊息。分析人士指出，降準呼聲近期又起，但機率相對有限。

江海證券稱，人行如期進行MLF操作，但操作量低於8,000億，短期而言並不能證明人行試圖釋放邊際收緊的貨幣政策信號，反而可能使得市場對降準或創新性貨幣政策操作的預期進一步強化，進一步推升市場的寬鬆預期，這無疑有利於目前市場交易情緒的延續。

中信證券明明債券研究團隊預計，春節前仍然有多次MLF操作，並維持前期淨投放的趨勢，短期內貨幣政策很大機率將維持中性或偏鬆，MLF利率將逐步發揮對國債收益率的定價功能，十年期國債收益率將逐步向MLF利率靠攏。

江海證券首席經濟學家屈慶稱，從近期人行操作的風格、貨幣政策相關表態看，未來可能形成每天進行公開市場操作的慣例，考慮到近期資金面邊際寬鬆，操作量就減少一些，比如50億元和20億元，代表一種連續操作、呵護流動性的態度。