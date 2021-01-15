防缺電 大陸上個月煤炭進口量暴增 年比成長13倍

大陸去年底一度傳出多地缺電的消息，為確保民眾在寒冬時節的用電需求，大陸煤炭進口量在連跌七個月後，上個月突然暴增。《財新網》報導，根據大陸海關總署公布的統計數據，2020年12月，大陸進口煤及褐煤達3,907.5萬噸，比11月成長234.8%，較前一年同期更暴增1,309.6%。

2020年全年，中國進口煤及褐煤3.04億噸，年增長1.49%，為大陸煤炭進口量自2016年以來連續第五年成長。在進口價格方面，按海關總署公布的價格測算，去年大陸進口煤均價年比下降13.4%，與全球煤價因需求下跌走低的總體趨勢一致。

財新網指出，去年全年大陸煤炭進口量呈現「先漲後跌又回升」走勢，1至4月進口量年比顯著上漲，5至11月大降，其中10月年比跌幅更高達46.56%，但12月煤炭進口量又突然暴增。

報導稱，大陸上個月進口煤激增，主要原因是為緩解國內電煤供應壓力，煤炭進口政策有所放鬆。去年12月以來，大陸湖南、江西等多地用電負荷創歷史新高，與此同時，受大陸煤炭主產區產量受限、進口量下降等因素影響，供需陷入緊張。

當時，大陸不少地方因供電不足相繼傳出停電消息，大陸民眾當時甚至自我調侃稱，「照明基本靠油，取暖基本靠抖」。

對此，大陸國務院總理李克強日前明確提出，「群眾冷暖無小事。要以對人民群眾高度負責的態度，確保人民群眾安全溫暖過冬。」

李克強指出，入冬以來受大範圍強降溫等多種因素影響，大陸全國用煤用電用氣需求大幅攀升。他要求，要「多措並舉」保持煤炭供需平衡，決不允許發生人為斷供情況。

但大陸大舉進口煤炭的同時，因雙邊關係仍陷於僵局，澳洲煤炭依舊被北京拒於門外。《澳大利亞人報》中文網14日報導，北京當局近日已向滯留大陸外海多時，裝載近800萬噸煤炭的73艘澳洲運煤船的貨主明確表示，這些煤炭將不會獲准在中國卸貨。

報導稱，禁止澳洲煤炭進口將使大陸煤炭用戶為確保供應而必須付出高價。大陸國內動力煤的價格約為每噸111美元 ，但澳洲煤炭每噸僅約80美元。這些被困於海上的澳洲煤炭多是冶煉原料，北京的禁令也將給澳洲這個第三大出口品帶來沈重打擊。