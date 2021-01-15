阿里騰訊百度 閃過美黑名單

知情人士透露，在美國財政部反對之下，美國政府已暫時擱置把中國大陸的阿里巴巴、騰訊、百度等三家科技巨擘納入投資黑名單的計畫，在華府擴大打擊陸企之際，給了這三家被稱為「BAT」的大陸科技巨頭，暫時喘息的機會。

不過，白宮仍計劃繼續推動禁止美國人投資陸企的投資黑名單計畫，目標是再增列多達九家陸企到黑名單之中，同時強化投資禁令，要求美國投資人須在今年11月11日前，出脫持有遭列入投資黑名單的證券。

彭博資訊、路透、金融時報及華爾街日報等媒體都報導，川普政府在評估是否要把阿里巴巴、騰訊及百度等12家陸企，認定為與中國大陸軍方有關聯，從而納入禁止美國投資人持有證券的黑名單時，財長米努勤在與國務卿龐培歐的爭論中勝出。

米努勤憂心把這「BAT」納入投資黑名單，會引發大規模的股票拋售潮，並造成嚴重的經濟後果。阿里巴巴和騰訊的總市值超過1兆美元，在MSCI新興市場指數的總權重約為10%。

不過，白宮13日表示，總統川普已簽署了關於投資黑名單的行政命令修正版本，規定美國投資人須在11月11日前，必須完全出脫所持有的黑名單企業證券；相較下，最初的行政命令只要求11月11日前不能再買進相關陸企的證券。目前這份黑名單包括35家陸企，例如中芯國際與中海油等。

此外，美國13日宣布，將禁止來自中國大陸新疆地區的所有棉花製品和番茄入境，華府聲稱當地維吾爾族受到北京當局壓迫，成為美國因一些公司被控虐待勞工而加強施壓中國大陸的最新舉措。